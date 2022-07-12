Экс-мэр Владивостока получил 5 лет колонии за злоупотребление полномочиями

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Ранее осужденного на 15 лет бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева приговорили к пяти годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Владивостока, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Также суд лишил Пушкарева права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года.

Было установлено, что с 2009 по 2017 год Пушкарев предоставил преимущества заниматься перевозками во Владивостоке муниципальным предприятиям, у которых не было достаточного количества транспорта. После этого автопарк пополнили, а для обслуживания и ремонта автобусов привлекли организацию, подконтрольную близким родственникам Пушкарева. Ущерб от его действий превысил 33 миллиона рублей.

В 2019 году Пушкарева отправили в колонию на 15 лет за злоупотребление полномочиями. Суд также приговорил его к штрафу в 500 миллионов рублей.

В июне 2016-го Пушкарева задержали во Владивостоке. Тогда же прошли обыски в здании администрации, на местных предприятиях, связанных с родственниками мэра, а также в его загородном доме. В ноябре 2017 года Пушкарев подал в отставку по собственному желанию.

По версии СК, c 2009 по 2014 год подконтрольная администрации Владивостока компания закупала стройматериалы у фирмы родственников Пушкарева. Общий ущерб следователи оценили в 158 миллионов рублей.

