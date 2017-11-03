Мэр Владивостока подал в отставку после обвинений во взяточничестве

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Обвиняемый в коррупции мэр Владивостока Игорь Пушкарев подал в отставку, написав заявление об уходе по собственному желанию.

По словам врио главы города Алексея Литвинова, заявление Пушкарева зарегистрировали в кадровой службе администрации Владивостока, сообщает "Газета.ру".

Ранее Пушкарев в своем аккаунте в Facebook подчеркнул, что восемь лет его пребывания на посту мэра "стали для Владивостока переломным этапом развития".

"Я не только не брал у города ни копейки − моя семья пожертвовала Владивостоку почти 1 миллиард рублей", − сообщил Пушкарев, добавив, что собирается доказать свою невиновность в суде.

Кроме того, в своем обращении он выразил благодарность всем жителям Владивостока и Приморья за поддержку.

В июне прошлого года мэру Владивостока предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

Как полагают следователи, в период с 2008 по 2015 год Пушкарев препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах по строительству дорог, получив за это взятки на общую сумму 75 миллионов рублей.

В марте 2017 года первоначальные обвинения переквалифицировали по статье "взятка", а в августе прокуратура предъявила Пушкареву и другим фигурантам дела иск на сумму 614 миллионов рублей за взяточничество.