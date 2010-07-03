Суд признал экс-мэра Владивостока виновным по делу о коррупции

Суд в столице признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции. Срок наказания будет назван позднее.
"Суд установил, что Игорь Пушкарев, воспользовавшись своим служебным положением, получил денежное вознаграждение в виде взятки в особо крупном размере", – цитирует ТАСС судью Дмитрия Гордеева.
В ходе заседания сторона обвинения попросила суд назначить Пушкареву 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей, еще двум фигурантам дела – 8 лет лишения свободы условно и 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Подозреваемые свою вину не признали.
Пушкарев был задержан во Владивостоке сотрудниками ФСБ 1 июня 2016 года. В этот же день в здании администрации, на местных предприятиях, связанных с родственниками мэра, а также в его загородном доме прошли обыски. 3 ноября 2017 года он подал в отставку с должности главы города по собственному желанию.
По версии следствия, c 2009 по 2014 год подконтрольная администрации Владивостока компания "Дороги Владивостока" закупала стройматериалы у фирмы, которой владели родственники мэра. Городское предприятие приобретало товары по завышенным ценам, и градоначальник получил не менее 45 миллионов рублей. Общий ущерб следователи оценили в 158 миллионов рублей.
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