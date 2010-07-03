Суд приговорил экс-мэра Владивостока Пушкарева к 15 годам колонии

Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева отправили в колонию на 15 лет. Суд также приговорил его к штрафу в 500 миллионов рублей, передает РИА Новости. Такое наказание экс-чиновник получил за коррупцию и злоупотребление полномочиями.
Ранее столичный суд признал Пушкарева виновным и обещал огласить срок наказания позже.
На заседании сторона обвинения попросила суд назначить экс-мэру 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей. Для еще двух фигурантов дела прокуроры требовали восемь лет лишения свободы условно и 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Никто из подозреваемых не признал свою вину.
В июне 2016-го Пушкарева задержали во Владивостоке. Тогда же прошли обыски в здании администрации, на местных предприятиях, связанных с родственниками мэра, а также в его загородном доме. В ноябре 2017 года Пушкарев подал в отставку по собственному желанию.
По версии СК, c 2009 по 2014 год подконтрольная администрации Владивостока компания закупала стройматериалы у фирмы родственников Пушкарева. Общий ущерб следователи оценили в 158 миллионов рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.