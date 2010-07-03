Суд приговорил экс-мэра Владивостока Пушкарева к 15 годам колонии

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Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева отправили в колонию на 15 лет. Суд также приговорил его к штрафу в 500 миллионов рублей, передает РИА Новости. Такое наказание экс-чиновник получил за коррупцию и злоупотребление полномочиями.

Ранее столичный суд признал Пушкарева виновным и обещал огласить срок наказания позже.

На заседании сторона обвинения попросила суд назначить экс-мэру 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей. Для еще двух фигурантов дела прокуроры требовали восемь лет лишения свободы условно и 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Никто из подозреваемых не признал свою вину.

В июне 2016-го Пушкарева задержали во Владивостоке. Тогда же прошли обыски в здании администрации, на местных предприятиях, связанных с родственниками мэра, а также в его загородном доме. В ноябре 2017 года Пушкарев подал в отставку по собственному желанию.

По версии СК, c 2009 по 2014 год подконтрольная администрации Владивостока компания закупала стройматериалы у фирмы родственников Пушкарева. Общий ущерб следователи оценили в 158 миллионов рублей.

