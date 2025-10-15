ТАСС: приставы начали опечатывать отели сети Marton в Краснодаре в связи с делом Момотова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Судебные приставы Краснодара начали опечатывать отели сети Marton во исполнение решения суда о конфискации активов экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова и его компаньонов Андрея и Ивана Марченко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Собеседник СМИ уточнил, что изъятие объектов недвижимости началось утром 15 октября. При этом всех людей просят выйти из помещений.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять у Момотова 95 объектов недвижимости, которая была зарегистрирована на Марченко. Позже судебные органы постановили изъять имущество экс-судьи на общую сумму около 9 миллиардов рублей. Решение было связано с нарушением антикоррупционного законодательства.

По версии стороны обвинения, Момотов игнорировал ограничения и запреты, проводя предпринимательскую деятельность, будучи в должности судьи. Вместе с тем Генпрокуратура попросила приобщить к делу материалы, в которых содержится информация о привлечении несовершеннолетних к проституции в отелях Marton.

В результате Андрей Марченко был заключен под стражу, а Момотову ограничили выезд из России.

