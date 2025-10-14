Свидетель рассказал о связях экс-судьи Момотова с ОПГ "Покровские"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Представитель Генпрокуратуры России озвучил на судебном заседании по антикоррупционному иску в отношении бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова показания, из которых следует, что он был связан с организованной преступной группой "Покровские", сообщает ТАСС.

По словам прокурора, информация о связях Момотова с ОПГ содержится в показаниях одного из свидетелей. Кроме того, в 2010 году за помощь в вынесении решений в интересах "Покровских" экс-судье и краснодарскому представителю криминалитета Андрею Марченко был передан земельный участок в Ростове-на-Дону.

Момотов, являющийся ответчиком по делу, присутствовал на заседании. Он зашел в зал во время зачитывания судьей содержания томов дела, после чего заявил, что рассказавший о его связях с ОПГ свидетель предвзят.

"Свидетель Новиков дважды судим на длительный срок. Поэтому он не доволен судебной системой, он будет оговаривать меня. Он был в 2000-х моим студентом, хочет как-то облегчить свою участь. Он писал жалобы во все инстанции, проводились проверки, и нигде не нашли подтверждение его словам", – высказался Момотов.

Ранее сторона обвинения попросила приобщить к делу материалы, в которых содержится информация о привлечении к проституции несовершеннолетних в отелях "Мартон", совладельцем которых является Момотов. Сеть он создал вместе с Марченко.

В конце сентября Генпрокуратура потребовала изъять 95 объектов недвижимости Момотова, которая была зарегистрирована на Марченко. Решение связано с нарушением антикоррупционного законодательства со стороны экс-судьи.

Установлено, что он не соблюдал обязанности, игнорировал запреты и ограничения, а также осуществлял на территории нескольких регионов страны незаконную предпринимательскую деятельность.

Марченко заключили под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере, а Момотову ограничили выезд из России.