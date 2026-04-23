Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 10:27

Политика

Принц Гарри посетил Киев с необъявленным визитом

Фото: х.com/chrisshipitv

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри посетил Киев с необъявленным визитом, сообщил британский журналист Крис Шип в соцсети X.

Он опубликовал видео, на котором запечатлено, как принц выходит из прибывшего поезда. Его встречала крупная делегация.

В сентябре прошлого года СМИ также сообщали о неожиданном визите принца в Киев. Отмечалось, что британский принц планировал в ходе визита поделиться новыми предложениями по поддержке реабилитации раненых военных.

Спустя время стало известно о визите в Киев британской принцессы Анны, родной сестры короля Карла III. Ее целью было обсуждение помощи Украине со стороны Великобритании. Принцесса Анна передала лидеру украинского народа конверт с королевским гербом.

политиказарубежом

