The Guardian: принц Гарри совершил "неожиданный" визит в Киев

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Британский принц, герцог Сассексий Гарри "неожиданно" приехал в Киев по приглашению властей Украины, передает телеканал "360" со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, в ходе своего визита принц совместно с командой фонда "Игры непокоренных" планирует поделиться новыми предложениями по поддержке реабилитации раненых военных. В частности, Гарри сообщил, что намерен сделать "все возможное" для оказания поддержки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были ранены во время боевых действий и проходят лечение.

До этого принц рассказывал, что получил приглашение на посещение столицы Украины от гендиректора львовского травматологического центра Superhumans Ольги Рудневой. По его словам, они случайно встретились в Нью-Йорке. Тогда в ходе беседы он поинтересовался, чем может помочь Украине. Руднева ответила, что "самое большое влияние" мог бы оказать его приезд в Киев.

"Я должен был посоветоваться со своей женой (Меган Маркл. – Прим. ред.) и британским правительством, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем пришло официальное приглашение", – рассказал принц.

В апреле 2025 года Гарри уже посещал Украину с необъявленным визитом. Тогда он посетил одну из клиник Львова. О той поездке принца стало известно только после того, как он покинул украинскую территорию.