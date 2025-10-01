Сестра Карла III посетила Киев для обсуждения поддержки Украины

Фото: AP Photo/Thomas Peter

Британская принцесса Анна, родная сестра короля Карла III, посетила Украину. Дочь Елизаветы II встретилась в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что целью визита было обсуждение помощи Украине со стороны Великобритании. Принцесса Анна продемонстрировала солидарность с украинским народом и передала его лидеру конверт с королевским гербом, где, вероятно, находилось послание от Карла III.

Приезд принцессы стал вторым за месяц визитом членов британской королевской семьи на Украину. В начале сентября гостем был принц Гарри, герцог Сассекский.

Сын Карла III предложил помочь с реабилитацией украинских военнослужащих. С 2014 года Гарри патронирует международное спортивное мероприятие "Игры непокоренных", которое поддерживает солдат, получивших тяжелые ранения и ставших инвалидами.