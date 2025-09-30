NOS: наследная принцесса Нидерландов Амалия поступила на службу в ВС

Фото: legion-media.com/NLBeeld/Patrick van Emst

Наследная принцесса Нидерландов Амалия поступила на службу в вооруженных силах страны. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на телеканал NOS.

Как утверждает источник, принцесса была зачислена на курсы Королевского флота, а также сухопутных и военно-воздушных сил. Она получила младшие воинские звания матроса и солдата третьего класса.

В программу подготовки входят несколько недель полевых занятий и теоретические уроки. Однако практическая часть Амалии будет отложена из-за ее перелома руки после падения с лошади.

Сейчас принцесса изучает баллистику, тактику и картографию. Кроме того, она планирует принимать участие в работе аппарата Минобороны в роли внештатного сотрудника.

В военном ведомстве также уточнили, что при отборе для службы принцессы не делалось исключений. Амалия стала первой женщиной из королевской семьи, вступившей в армию.

