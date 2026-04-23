Новая налоговая выплата в РФ охватит более 4 млн семей с детьми

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Новая налоговая выплата для работающих родителей 2 и более детей охватит свыше 4 миллионов российских семей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе всероссийской конференции "Демографический перелом в России: пути достижения".

Она пояснила, что выплата коснется родителей с невысокими доходами. Сейчас в таких семьях воспитывается почти 11 миллионов детей.

Получить средства смогут граждане России, которые постоянно проживают на территории страны. Также родителям необходимо быть налоговыми резидентами и уплатить НДФЛ в году, предшествующем обращению за выплатой.

Ранее правительство РФ разрешило российским семьям использовать материнский капитал для погашения ипотеки, выданной микрокредитными компаниями, которые полностью принадлежат регионам. Решение кабмина также конкретизирует, на каких земельных участках допустимо строить жилье, используя маткапитал.