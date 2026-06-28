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28 июня, 10:55

Происшествия

Вакцинацию от гепатита А начали проводить после смерча в Кушве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцинацию против гепатита А начали проводить после смерча в Кушве Свердловской области из-за риска распространения инфекций. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Михаил Слепухин.

Он рассказал, что вакцинацию можно пройти в воскресенье у оперативного штаба. Для тех, кто не может прийти лично, возможен выезд бригады на дом. Для этого необходимо оставить заявку через колл‑центр Центральной районной больницы Кушвы.

Смерч прошел в Свердловской области 22 июня. После этого в Кушве был введен режим повышенной готовности. Медицинская помощь понадобилась 16 горожанам.

Жителям Кушвы, чье имущество и жилье оказались повреждены, выплатят от 15 до 150 тысяч рублей. Для этого была сформирована комиссия по оценке ущерба от стихийного бедствия.

Смерч разрушил более 30 домов в Свердловской области

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