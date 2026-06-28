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28 июня, 10:10

Город

Мухоловку-белошейку заметили в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Мухоловку-белошейку, занесенную в Красную книгу Москвы, заметили в национальном парке "Лосиный остров". Ее обнаружили орнитологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Первое гнездование этого вида в условиях мегаполиса было зарегистрировано в 2014 году", – указано в сообщении.

Наблюдение за мухоловкой-белошейкой позволило специалистам существенно расширить представления о биоразнообразии столицы.

Взрослого самца мухоловки-белошейки отличает контрастная черно-белая окраска и белое надхвостье. Самки внешне похожи на самцов. Данная птица является обитателем широколиственных лесов, которого можно встретить и в столичных парках.

Ранее на Терлецких прудах заметили красношейную поганку. Птица занесена в Красную книгу России. Она почти не выходит на сушу. Ноги птицы расположены далеко назад, поэтому по земле она передвигается неуклюже. Однако поганки обладают быстротой в воде.

Между тем в Московском зоопарке призвали не уносить домой найденных в городе утят. В зоосаде пояснили, что мама-утка в этот момент может находиться неподалеку и заниматься делами. Как правило, она возвращается. Брать маленьких птиц могут только специалисты и исключительно в особых случаях.

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