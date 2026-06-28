Бассейн под открытым небом открылся в парке "Северное Тушино"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Бассейн под открытым небом открылся в столичном парке "Северное Тушино". Здесь могут отдохнуть более 100 человек, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего на фестивальных площадках "Московских сезонов" гостей принимают 13 бассейнов под открытым небом.

Посещение бассейна в "Северном Тушине" организовано по сеансам. Первый продолжительностью 1,5 часа начинается с 09:00, с 11:00 стартуют три сеанса по три часа, между каждым из них предусмотрен технический перерыв 30 минут. Последний период посещения начинается в 18:00, бассейн закрывается в 21:00.

Входные билеты можно купить в сервисе "Мосбилет". Их стоимость в будние дни для взрослых составляет от 400 рублей, для детей и льготных граждан предполагаются сниженные тарифы.

Гости могут воспользоваться шезлонгами, зонтами, душевыми и туалетами. Тапочки и нарукавники можно приобрести на месте отдельно. Кроме этого, здесь открыт пункт проката полотенец.

На прилегающей к бассейну территории работают бесплатные корты для игры в стритбол и платное пространство для игры в падел-теннис. В пункте проката можно взять весь необходимый спортивный инвентарь.

Вместе с тем зона отдыха с бассейном есть в Москворецком парке. В Измайловском парке комплекс бассейнов расположен у главного входа. В это же время еще два бассейна находятся в музее-заповеднике "Царицыно" у входа со стороны станции метро "Орехово".

Еще один комплекс с двумя зонами отдыха находиться в музее-заповеднике "Коломенское". Эта зона уже стала новой городской точкой притяжения.