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28 июня, 07:58

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 213 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на воскресенье, 28 июня, российские средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 213 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, средствами ПВО были уничтожены беспилотники в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым.

Помимо этого, цели уничтожались над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее возгорание произошло на НПЗ в Краснодарском крае из-за падения фрагментов сбитого украинского дрона. Кроме того, по информации пресс-службы оперштаба региона, обломки повредили линию электропередачи, также в одном из частных домов выбило стекла.

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