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Новости

28 июня, 08:15

Происшествия

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 20

Фото: ТАСС/АР

Количество пострадавших в результате землетрясения в префектуре Яманаси возросло до 20 человек. Об этом сообщили в службе пожарной охраны Японии.

Уточняется, что пострадали жители четырех префектур – Токио, Яманаси, Канагавы, Сидзуоки. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел в пятницу, 26 июня. Магнитуда сейсмособытия составила 5,6.

При этом очаг находился на небольшой глубине – 20 километров, из-за чего максимальная сила толчков по японской семибалльной шкале составила 6 баллов. Подземные толчки ощущали жители Токио и Осаки.

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