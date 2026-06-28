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28 июня, 13:36

Наука

Крупнейшая в 2026 году группа пятен образовалась на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Группа пятен 4478, выходящая с обратной стороны Солнца к Земле, достигла наибольшего в этом году размера. Об этом рассказали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, сейчас ее площадь составляет 1190 единиц. Предыдущая наибольшая группа 4366 достигала 1100 единиц.

При этом, добавили в пресс-службе, фактической активности в области пока не наблюдается. Она накапливает энергию, но больших взрывов не фиксируется. Однако иногда оттуда в космос вылетают слабые облака плазмы.

Ранее ученые сообщили, что солнечная активность в ближайшее время может снизиться до нулевых значений. Это случится после того, как энергия группы пятен 4465 на звезде иссякнет.

Специалисты пояснили, что солнечная активность впадает в традиционную летнюю спячку, к которой сейчас также добавляется общая ситуация спада солнечного цикла. При этом на звезде были зафиксированы несколько крупных протуберанцев, которые, однако, не представляют опасности для Земли.

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