Новости мира: метробус и рейсовый автобус столкнулись в Стамбуле

Один человек погиб и порядка полусотни получили ранения в результате ДТП на магистрали в Стамбуле. Там столкнулись метробус и обычный рейсовый автобус. Известно, что первый из-за потери управления водителем выкатился на встречную полосу, где в него на полной скорости влетела вторая машина. Движение было парализовано десятками прибывших бригад спасателей.

Тем временем в ночь на 30 августа ряд арабских СМИ распространили информацию о масштабном пожаре, который начался на крупнейшей израильской бурильной станции "Левиафан" неподалеку от Хайфы. Утверждается, что ЧП произошло в результате диверсии. Израильские медиа, в свою очередь, эту информацию опровергли, заявив, что в тот момент работала горелка, которая обеспечивала безопасность работы установки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

