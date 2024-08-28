Новости мира: в Бразилии смог от пожаров в тропических лесах дошел до города

Жители бразильского города Манаус задыхаются от едкого смога. Все дело в многочисленных пожарах в тропических лесах Амазонки. По данным электронной системы наблюдения за окружающей средой, в 8 районах города с населением 2 миллиона человек качество воздуха было "плохим", еще в 7 – "неудовлетворительным".

Более 170 человек погибли из-за наводнения в Нигерии, сообщили в Национальном управлении чрезвычайными ситуациями страны телеканалу CNN. Свыше 200 тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома. Больше всего пострадали северные районы. Но опасность угрожает и другим регионам. В стране продолжаются сильные ливни. Они провоцируют подъем уровня рек, а это вызывает опасность вспышки холеры.

Дирижабль для раздачи интернета протестировали в США. Летательный аппарат улучшит доступ в Сеть в отдаленных населенных пунктах. Его длина – 65 метров. Подниматься в высоту он может почти на 20 тысяч метров. А энергию получать от Солнца. Для этого корпус дирижабля покрыт специальными элементами.

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