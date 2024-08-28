Президент Венесуэлы Мадуро провел масштабные перестановки в правительстве

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро произвел масштабные перестановки в правительстве республики, сменив руководителей половины ведомств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Venezolana de Television.

На должность вице-президента страны Мадуро утвердил Делси Родригес. Помимо этого, она также будет руководить министерством нефтяной промышленности.

Главой МВД и вице-президентом по вопросам политической независимости, безопасности и мира назначен первый зампред правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

Вице-президентом по вопросам развития территориального социализма станет губернатор штата Миранда Эктор Родригес, а экс-глава государственной нефтедобывающей компании PDVSA и Миннефти Педро Тельечеа будет министром промышленности и национального производства. Мадуро также совершил и другие перестановки.

Среди министров, сохранивших свои должности, находятся глава Минобороны Владимир Падрино Лопес, министр связи и информации Фредди Ньаньес, а также глава МИД страны Иван Хиль Пинто.

Выборы президента в Венесуэле прошли 28 июля. После обработки 80% бюллетеней Мадуро набрал 51,2% голосов и победил на президентских выборах.

После этого в стране вспыхнули протесты. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением и поздравить Мадуро с победой на выборах.

Евросоюз, в свою очередь, отказался признать результаты выборов в Венесуэле до тех пор, пока не будут опубликованы официальные протоколы голосования с избирательных участков.

Тем не менее 22 августа Верховный суд Венесуэлы признал Николаса Мадуро избранным президентом страны на период с 2025 по 2031 год.