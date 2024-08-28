Суд Москвы вынес приговор мошенникам, которые заставляли людей отказываться от квартир

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве вынес приговор злоумышленникам, которых подозревали в принуждении к продаже долей квартир по невыгодной цене, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Следователи считают, что в период с мая 2017 года по декабрь 2021-го они создавали для людей невыносимые условия жизни. Злоумышленники подселяли к гражданам конфликтных соседей, портили их имущество или устраивали антисанитарные условия в местах общего пользования. Их действия вынуждали людей продавать свои доли в квартирах на невыгодных с экономической точки зрения условиях.

Кроме того, было установлено, что в одном из случаев таким способом преступники принудили к сделке мужчину, который был собственником доли в квартире одного из них.

По данным следствия, один из обвиненных руководил действиями участников группы, второй создавал видимость деятельности юриста, пользуясь знаниями в этой области, а задачей третьего была организация некомфортных условий.

Суд признал всех участников группы виновными. Их лидеру было решено назначить 7 лет лишения свободы, "юристу" – 6 лет, а последнему участнику – 4,5 года. Все им предстоит отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал, что злоумышленники могут завладеть чьей-то квартирой, используя традиционные махинации при оформлении различных документов.

Однако аферисты могут прибегнуть и к другим схемам, отметил специалист. Например, под видом поощрения или оказания какой-либо услуги просят подписать документ или договор, в котором на самом деле идет речь о передаче имущества.