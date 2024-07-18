Минцифры РФ назвало фейком информацию о краже квартир мошенниками через "Госуслуги"

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Министерство цифрового развития России назвало фейком информацию о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой при помощи портала "Госуслуги". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве объяснили, что на портале нет функционала, который бы позволил совершить сделку с куплей или продажей недвижимости. По информации Минцифры, на "Госуслугах" граждане могут лишь направить заявление в Росреестр на регистрацию права собственности, которое подписывается в приложении "Госключ", а решение уже принимает Росреестр после проведения всех проверок.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что подделать электронную подпись в приложении и воспользоваться ею невозможно.

"Чтобы выпустить сертификат, нужно ввести логин, пароль от "Госуслуг", подтвердить вход фактором аутентификации, а после подтвердить номер телефона, придумать 8-значный пароль и подтвердить личность с помощью загранпаспорта, биометрии или очно", – объяснили в министерстве.

При этом применить "Госключ" могут только владельцы электронной подписи, так как при каждом входе в приложение нужно вводить 8-значный пароль, который восстановить или заменить нельзя без удаления сертификата. В этом случае придется заново выпускать сертификат, поэтому мошенники не смогут подписать документы в "Госключе", даже завладев телефоном человека.

Недавно юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина рассказала о новой схеме мошенников, согласно которой они могут продать квартиру через "Госуслуги", завладев электронной цифровой подписью человека. Она напомнила, что начала 2022 года любые сделки с недвижимостью можно проводить дистанционно в личном кабинете "Госуслуг", с помощью электронной цифровой подписи и без посещения нотариуса.

Мошенникам также нужно получить доступ к документам настоящего владельца подписи, сканы которых зачастую можно найти в базах данных в интернете, уточнила юрист. В связи с этим эксперт посоветовала владельцам жилья подать в Росреестр заявление о запрете на действия с их недвижимостью без личного присутствия собственника.

