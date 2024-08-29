29 августа, 11:30Происшествия
Новости регионов: пожарные ликвидировали лесной пожар в районе горного хребта Тепе-Оба
Пожарные полностью ликвидировали крупный лесной пожар в районе горного хребта Тепе-Оба под Феодосией, сообщили в МЧС. Борьба с огнем продолжалась несколько дней, из-за задымления перекрывали местные дороги. В итоге выгорело более 150 гектаров леса.
В ночь на 29 августа в небе над побережьем в Новороссийске полыхали молнии. Громовые раскаты сопровождались сильным ливнем. Гроза прошла без серьезных подтоплений.
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