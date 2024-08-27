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27 августа, 14:15

Происшествия

Сопровождавшая Дурова Юлия Вавилова перестала выходить на связь после допроса

Сопровождавшая Дурова Юлия Вавилова перестала выходить на связь после допроса

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Французские правоохранители допросили сопровождавшую Павла Дурова Юлию Вавилову. При этом с вечера 24 августа девушка перестала выходить на связь.

Вавилова размещала в соцсетях фотографии, на которых видно, что она часто находилась в тех же местах, что и основатель Telegram. В том числе ее видели в Азербайджане, куда Дуров прилетал перед поездкой в Париж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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