Сопровождавшая Дурова Юлия Вавилова перестала выходить на связь после допроса

Французские правоохранители допросили сопровождавшую Павла Дурова Юлию Вавилову. При этом с вечера 24 августа девушка перестала выходить на связь.

Вавилова размещала в соцсетях фотографии, на которых видно, что она часто находилась в тех же местах, что и основатель Telegram. В том числе ее видели в Азербайджане, куда Дуров прилетал перед поездкой в Париж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

