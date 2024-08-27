27 августа, 14:15Происшествия
Сопровождавшая Дурова Юлия Вавилова перестала выходить на связь после допроса
Французские правоохранители допросили сопровождавшую Павла Дурова Юлию Вавилову. При этом с вечера 24 августа девушка перестала выходить на связь.
Вавилова размещала в соцсетях фотографии, на которых видно, что она часто находилась в тех же местах, что и основатель Telegram. В том числе ее видели в Азербайджане, куда Дуров прилетал перед поездкой в Париж.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.