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26 августа, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": в Москве мужчина выбросил из окна жену и ребенка

"Безопасный город": в Москве мужчина выбросил из окна жену и ребенка

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В Москве мужчина выбросил из окна квартиры на 16-м этаже жену и маленького ребенка. Предполагаемого преступника Александра Липатова вывозили из квартиры под присмотром полицейских на каталке и с кислородной маской на лице. 39-летний мужчина находился в состоянии тяжелого отправления неизвестными препаратами.

По словам очевидцев, первым из окна с 16-го этажа выпал ребенок, а следом за ним и его мама. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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