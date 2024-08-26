"Безопасный город": в Москве мужчина выбросил из окна жену и ребенка

В Москве мужчина выбросил из окна квартиры на 16-м этаже жену и маленького ребенка. Предполагаемого преступника Александра Липатова вывозили из квартиры под присмотром полицейских на каталке и с кислородной маской на лице. 39-летний мужчина находился в состоянии тяжелого отправления неизвестными препаратами.

По словам очевидцев, первым из окна с 16-го этажа выпал ребенок, а следом за ним и его мама. Подробнее – в программе "Безопасный город".

