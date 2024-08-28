Депутат Метелев попросил закрыть блог треш-стримера Mellstroy из-за смерти ребенка

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике от партии "Единая Россия" Артем Метелев направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой заблокировать блог треш-стримера Mellstroy (Андрей Бурим) из-за смерти ребенка, который по его примеру попробовал психотропное вещество, сообщает газета "Известия".

"Узнал из новостей о трагедии – 15-летний парень надышался газа по примеру блогера Mellstroy и умер", – уточнил Метелев.

Речь идет о видео с интервью Бурима, в котором тот оскорбляет человеческое достоинство, общественную нравственность, а также выражает неуважение к обществу, пропагандируя токсикоманию. Метелев подчеркнул, что блогер давно не живет в РФ, но его видео продолжают негативно влиять на общество.

"С учетом важности защиты прав граждан в данной сфере прошу вас, уважаемый Игорь Викторович (глава Генпрокуратуры. – Прим. ред.), обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с требованием о признании данной информации незаконной и принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию", – отмечается в документе.

В 2020 году блогер во время прямого эфира напал на девушку и несколько раз ударил ее. В 2021 году суд приговорил его к полугоду исправительных работ и взыскал более 72 тысяч рублей за медицинские расходы и моральный вред. Позднее, уже в 2024 году, МВД РФ дважды объявило его в розыск по уголовной статье.

