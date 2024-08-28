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28 августа, 11:30

Происшествия

Новости регионов: житель Братска поджег салон китайских автомобилей

Новости регионов: житель Братска поджег салон китайских автомобилей

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В Братске один из жителей разбил окно автосалона, проник внутрь, облил китайские машины зажигательной смесью и поджег. В результате пострадали два кроссовера, ущерб составил более шести миллионов рублей. Виновника поджога быстро нашли, он во всем сознался.

Также стало известно, что в Копейске овчарка напала на ребенка, когда он катался на качелях. Собака внезапно подбежала и схватила мальчика за ногу. Владельца овчарки ищут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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