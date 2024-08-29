Фото: телеграм-канал "Новости Ростова | 161.RU"

Режим повышенной готовности введен в Каменском районе Ростовской области, где происходит пожар на топливном складе после атаки дрона. Об этом сообщил глава администрации района Владимир Савин в своем телеграм-канале.

"Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно. Необходимую помощь оказывают региональные власти, на месте нахожусь я сам, другие руководители районной и местной администрации", – отметил он.

Также в район пожара подвозят питьевую воду, продукты питания, средства первой необходимости и лекарства. Для участников тушения возгорания организовали трехразовое питание и оборудовали места отдыха, подчеркнул Савин.

Глава администрации уточнил, что ситуация находится под контролем, угроза распространения огня на ближайшие населенные пункты отсутствует.

Топливный склад загорелся в результате атаки БПЛА 28 августа. Как сообщал губернатор региона Василий Голубев, никто не пострадал. В тушении пожара задействованы силы экстренного реагирования.

Также ранее дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельниче Кировской области. В результате случившегося обошлось без жертв и возгораний.

