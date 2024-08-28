Региональное МЧС назвало фейком сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Информация о пожаре на Рязанской ГРЭС является фейком, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В ведомстве заявили, что никаких сообщений о пожаре или других похожих инцидентах не поступало. По данным руководства предприятия, объект работает в штатном режиме.

В свою очередь, в РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС заявили, что фотография пожара старая, а сама новость фейковая.

По данным журналистов, видеокадры с пожаром сухой растительности были сняты еще 27 августа, сам объект от возгорания не пострадал.

Ранее сухая трава загорелась в селе Журавка Воронежской области. В результате огонь повредил 10 зданий, включая пять жилых домов. Также из-за возгорания повреждения получили 10 хозяйственных построек различного назначения.

