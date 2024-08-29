Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может остаться под судебным надзором до конца расследования. Арестовать в этот период его не смогут, если не будет нового уголовного дела. Арест также возможен в случае нарушений условий надзора.

По данным прессы, предприниматель остался доволен тем, что его взяли под судебный надзор. А его защита настаивает на том, что он не обязан отвечать за всех преступников, которые пользуются мессенджером.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.