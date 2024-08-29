Новости мира: церемония открытия летних Паралимпийских игр прошла в Париже

В Париже прошла церемония открытия летних Паралимпийских игр. Они продлятся 10 дней. Российские спортсмены будут соревноваться в легкой атлетике, настольном теннисе, триатлоне и тхэквондо.

Также стало известно, что в ночь на 29 августа в парке развлечений турецкого города Кахраманмараш остановился аттракцион-гондола. В момент остановки на нем находились 23 человека. Некоторые пытались выбраться самостоятельно, карабкаясь по конструкциям, остальных вызволили спасатели.

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