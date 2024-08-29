РИА Новости: обыски по делу экс-замминистра обороны Попова проводят по двум местам

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Обыски по делу бывшего замминистра обороны Павла Попова, которого подозревают в мошенничестве, проходят сразу по двум местам. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Между тем следствие запросило у 235-го окружного военного суда арест Попова, уточнило агентство.

СК задержал экс-замминистра обороны 29 августа. По версии следствия, он в период с 2021 по 2024 год обогащался за счет парка "Патриот", пока отвечал за его работу. Кроме того, он организовал строительные и ремонтные работы, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет учреждения.

Также правоохранители выяснили, что у Попова и членов его семьи в собственности еще находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, ее области и в Краснодарском крае. Общая стоимость всех объектов превышает 500 миллионов рублей. Законность их приобретения еще уточняется.

В конце июля в парке "Патриот" силовики провели выемку документов. Спустя время Ахмедова и Шестерова задержали по делу о мошенничестве. На их активы наложили обеспечительные аресты.

Точная сумма ущерба по уголовному делу еще не установлена, однако на тот момент она превышала 40 миллионов рублей. В результате Ахмедова арестовали до 21 сентября. При этом он не признал вину, но готов сотрудничать со следствием.

