Суд в Москве продлил арест бизнес-тренеру Шабутдинову по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский суд Москвы продлил до 16 октября срок ареста блогеру Аязу Шабутдинову, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщается в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования.

Шабутдинова задержали в начале ноября прошлого года. Блогера подозревают в формировании у людей ложного впечатления о его образовательных курсах по предпринимательству. По последним данным, число потерпевших выросло до 75 человек.

Защита обвиняемого уверена, что только за 2022 год Шабутдинов уплатил 40 миллионов рублей налогов, что якобы в 10 раз превышает сумму ущерба. 11 июня текущего года на блогера завели еще пять уголовных дел.

В конце июля суд также заочно арестовал на 2 месяца еще одного фигуранта дела – бывшего гендиректора компании "Лайк Центр" Василия Алексеева. Он обвиняется в совершении 92 преступлений. Кроме того, он был объявлен в международный розыск.