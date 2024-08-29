Расчеты "Града" уничтожили пытавшихся закрепиться в Курской области бойцов ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки "Север" уничтожили украинские подразделения, которые пытались закрепиться на приграничной территории Курской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей.

Помимо этого, как добавили в ведомстве, российские артиллеристы уничтожают замаскированные огневые позиции артиллерии ВСУ, а также места хранения горюче-смазочных материалов и боеприпасов противника.

Бои между ВС РФ и ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 28 августа, потери украинских сил за все время боевых действий на курском направлении составили до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты и прочей техники.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия не будет вести переговоры с Украиной после террористической атаки ВСУ на Курскую область, в ходе которой украинские формирования и иностранные наемники расстреливали мирных граждан и волонтеров.