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27 августа, 21:30

Политика

Председатель МГД Шапошников поприветствовал делегатов форума БРИКС

Председатель МГД Шапошников поприветствовал делегатов форума БРИКС

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В Москве стартовал Международный муниципальный форум стран БРИКС. Туда приехали делегации из 126 стран.

Приветствуя участников, которых больше пяти тысяч, глава Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что Москва сейчас – символическая столица объединения. И самая важная задача – наладить постоянный диалог между крупнейшими городами мира, указал он.

Участников форума ждут встречи в разных форматах. Они обсудят экономику, технологии, культуру, образование, а также поделятся своим опытом управления городами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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