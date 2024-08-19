Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 07:45

Происшествия

Новости мира: грузовик взорвался в столице Израиля

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В Тель-Авиве в ночь на 19 августа взорвался грузовик, в результате чего погиб мужчина. Еще один прохожий получил ранения средней тяжести и был госпитализирован. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело. Не исключается версия теракта. Однако следователи склоняются к тому, что преступление связано с криминалом. Для точного ответа необходимо установить личность погибшего.

Тем временем в Индии в результате ДТП погибли 10 человек. На одном из крупных шоссе лоб в лоб столкнулись автобус и пикап. На кадрах видны последствия аварии – передняя часть автобуса сильно пострадала. В нем ехало около 25 рабочих, многие из которых получили серьезные травмы. Расследованием причин ДТП занялась полиция. Как рассказали местные жители, на трассе водители автобусов часто ездят с превышением скорости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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