Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

16 августа, 11:30

Происшествия

Новости регионов: пожар охватил заповедники в Иркутской области и Бурятии

Новости регионов: пожар охватил заповедники в Иркутской области и Бурятии

Новости регионов: три вертолета МЧС ищут людей, пропавших в Охотском море

Новости регионов: три вертолета МЧС стали искать людей, пропавших в Охотском море

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В Сибири горят леса сразу в нескольких заповедниках. Среди них – "Заповедное Прибайкалье" в Иркутской области, "Баргузинский" и "Джергинский", а также нацпарк "Тункинский" в Бурятии. Всего в этом сезоне в заповедных труднодоступных районах Байкальской природной территории зафиксировано 22 пожара. Борются с ними сотрудники Авиалесоохраны. Тушение осложняет отдаленность территории и гористая местность.

Тем временем три вертолета МЧС ищут людей, пропавших в Охотском море во время путешествия на катамаране. Спасатели не прекращают работу уже четвертые сутки. Ранее сообщалось, что двое мужчин с 15-летним подростком отправились в море от мыса Перовского в направлении острова Сахалин. Через некоторое время борт перестал выходить на связь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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