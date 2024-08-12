"Безопасный город": в Москве арестовали безбилетника, напавшего на контролера

Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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12 августа, 23:45

Происшествия

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В Москве арестовали безбилетника Хамзата Ахмадова, который напал на женщину-контролера, поскольку не хотел оплачивать штраф.

Следователи установили, что пассажир не оплатил проезд, а когда контролер приступила к оформлению протокола, он попытался избить ее. Однако женщину защитили другие пассажиры, которые и передали злоумышленника сотрудникам полиции.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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