"Безопасный город": в Москве арестовали безбилетника, напавшего на контролера

В Москве арестовали безбилетника Хамзата Ахмадова, который напал на женщину-контролера, поскольку не хотел оплачивать штраф.

Следователи установили, что пассажир не оплатил проезд, а когда контролер приступила к оформлению протокола, он попытался избить ее. Однако женщину защитили другие пассажиры, которые и передали злоумышленника сотрудникам полиции.

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