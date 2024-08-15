В Сети опубликовали первые секунды после крушения Ту-22М3 в Иркутской области

В Сети появились кадры, на которых запечатлены первые секунды после крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области.

На них видно, что на месте случившегося начался пожар. На размещенных кадрах после падения самолета начал подниматься столб дыма.

Бомбардировщик Ту-22М3 рухнул в Черемховском районе Иркутской области 15 августа. По данным Минобороны РФ, к аварии привела техническая неисправность. Инцидент произошел, когда самолет выполнял плановый полет.

Экипаж успел катапультироваться. Всех четверых пилотов нашли живыми, им сейчас ничего не угрожает. Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, самолет упал в безлюдной местности. На месте ЧП разрушений нет.

