15 августа, 18:12Происшествия
Пилоты упавшего самолета Ту-22М3 в Иркутской области найдены живыми
Фото: телеграм-канал Readovka
Всех четверых пилотов потерпевшего крушение самолета Ту-22М3 в Черемховском районе Иркутской области нашли живыми. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
По его словам, возникший пожар на месте случившегося был ликвидирован.
"Он выполнял плановый полет. 4 пилота катапультировались. Всех уже нашли", – подчеркнул глава области.
Кобзев уточнил, что самолет упал в безлюдной местности, обошлось без разрушений. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность, добавил он.
О ЧП в Иркутской области стало известно вечером 15 августа. Согласно информации Минобороны РФ, инцидент произошел, когда самолет выполнял плановый полет.
Ранее вертолет Robinson, лежащий на боку, был обнаружен у вулкана Малый Семячик на Камчатке. На борту находился один пилот, который не пострадал. Он самостоятельно выбрался из кабины и добрался до геологов.