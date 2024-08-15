Пилоты упавшего самолета Ту-22М3 в Иркутской области найдены живыми

Фото: телеграм-канал Readovka

Всех четверых пилотов потерпевшего крушение самолета Ту-22М3 в Черемховском районе Иркутской области нашли живыми. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

По его словам, возникший пожар на месте случившегося был ликвидирован.

"Он выполнял плановый полет. 4 пилота катапультировались. Всех уже нашли", – подчеркнул глава области.

Кобзев уточнил, что самолет упал в безлюдной местности, обошлось без разрушений. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность, добавил он.

О ЧП в Иркутской области стало известно вечером 15 августа. Согласно информации Минобороны РФ, инцидент произошел, когда самолет выполнял плановый полет.

Ранее вертолет Robinson, лежащий на боку, был обнаружен у вулкана Малый Семячик на Камчатке. На борту находился один пилот, который не пострадал. Он самостоятельно выбрался из кабины и добрался до геологов.

