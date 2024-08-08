Опрокинувшийся вертолет Robinson найден у вулкана на Камчатке

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Вертолет Robinson, лежащий на боку, был обнаружен у вулкана Малый Семячик на Камчатке. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 8 августа 2024 года вблизи вулкана Малый Семячик на расстоянии около 130 километров от города Петропаловск-Камчатского обнаружен вертолет Robinson, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа", – указано в сообщении.

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий и устанавливают обстоятельства произошедшего.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что, по предварительной информации, на борту находился один пилот, который не пострадал при крушении. Собеседник агентства заявил, что пилот самостоятельно выбрался из кабины и добрался до геологов, находившихся в этом районе.

Ранее стало известно, что пропавший в Приморье самолет Bristell RG RA-5500G разбился в Шкотовском муниципальном округе. Место крушения самолета обнаружили в 2 километрах от населенного пункта Стеклянуха. Пилот и пассажир, находившиеся на борту судна, погибли.

Частный самолет пропал с радаров в Приморье 6 августа. В последний раз лайнер был замечен в районе горы Лысой приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия. Самолет летел по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край).