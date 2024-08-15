Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

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Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение на территории Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны России.

По данным ведомства, экипаж успел катапультироваться. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

В министерстве заявили, что инцидент произошел, когда самолет выполнял плановый полет. Бомбардировщик упал в безлюдной местности. Нарушений на земле не зафиксировали. В соответствии с предварительной информацией, к аварии привела техническая неисправность.

Ранее самолет Bristell RG RA-5500G, пропавший в Приморье, разбился в Шкотовском муниципальном округе. По данным единого диспетчерского центра края, пилот и пассажир, находившиеся на борту судна, погибли.

Лайнер перестали видеть на радарах 6 августа. В последний раз самолет был замечен в районе горы Лысой приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия. Самолет летел по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край).