15 августа, 17:58Происшествия
Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
Фото: телеграм-канал Baza
Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение на территории Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны России.
По данным ведомства, экипаж успел катапультироваться. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.
В министерстве заявили, что инцидент произошел, когда самолет выполнял плановый полет. Бомбардировщик упал в безлюдной местности. Нарушений на земле не зафиксировали. В соответствии с предварительной информацией, к аварии привела техническая неисправность.
Ранее самолет Bristell RG RA-5500G, пропавший в Приморье, разбился в Шкотовском муниципальном округе. По данным единого диспетчерского центра края, пилот и пассажир, находившиеся на борту судна, погибли.
Лайнер перестали видеть на радарах 6 августа. В последний раз самолет был замечен в районе горы Лысой приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия. Самолет летел по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край).
Новости регионов: вертолет Robinson упал в Камчатском крае