"Безопасный город": суд арестовал виновника смертельного ДТП на МКАД

Водитель "ГАЗели" Махмуд Махсудов, который оказался виновником смертельного ДТП на МКАД, арестован по решению Гагаринского суда Москвы. Ему предстоит провести под стражей два месяца.

Авария произошла в ночь на 13 августа. ДТП случилось из-за того, что "ГАЗель" не уступила дорогу мотоциклисту. В результате столкновения байк вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. Пассажирка мотоцикла погибла на месте, а тот, кто был за рулем, госпитализирован.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

