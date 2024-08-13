Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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13 августа, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": суд арестовал виновника смертельного ДТП на МКАД

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Водитель "ГАЗели" Махмуд Махсудов, который оказался виновником смертельного ДТП на МКАД, арестован по решению Гагаринского суда Москвы. Ему предстоит провести под стражей два месяца.

Авария произошла в ночь на 13 августа. ДТП случилось из-за того, что "ГАЗель" не уступила дорогу мотоциклисту. В результате столкновения байк вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. Пассажирка мотоцикла погибла на месте, а тот, кто был за рулем, госпитализирован.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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