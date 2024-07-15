В ГД могут принять закон об административном наказании за преследование

Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение законопроект, устанавливающий наказание за преследование. Этим термином в законе описывается ситуация, когда один человек пытается общаться с другим, который выражает "явное несогласие".

Кроме того, преследованием считаются сообщения, вызывающие беспокойство у получателя, "демонстрация присутствия", а также сбор информации об объекте преследования и его близких. Согласно документу, за данное правонарушение предлагается ввести штрафы до двух тысяч рублей и арест до 15 суток.

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