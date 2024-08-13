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13 августа, 13:15

Общество

В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области

В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области

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Штабы проекта "Москва помогает" продолжают прием гуманитарной помощи для жителей Курской области. Как рассказал замдиректора ресурсного центра "Мосволонтер" Андрей Рюмин, москвичи и целые организации несут большое количество необходимых вещей.

Принять участие в волонтерской акции можно ежедневно с 10:00 до 19:00. Ждут продукты, одежду, бытовую химию, детское питание, соки, печенье, подгузники, а также предметы личной гигиены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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