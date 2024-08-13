В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области

Штабы проекта "Москва помогает" продолжают прием гуманитарной помощи для жителей Курской области. Как рассказал замдиректора ресурсного центра "Мосволонтер" Андрей Рюмин, москвичи и целые организации несут большое количество необходимых вещей.

Принять участие в волонтерской акции можно ежедневно с 10:00 до 19:00. Ждут продукты, одежду, бытовую химию, детское питание, соки, печенье, подгузники, а также предметы личной гигиены.



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