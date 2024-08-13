Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До 13% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 13 августа, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В столице может выпасть до 10 миллиметров осадков", – написала она в своем телеграм-канале.

Виной тому, по словам синоптика, фронт окклюзии в виде облачной массы. Из-за этого тепла и солнца в Москве и Подмосковье не будет, уверена Позднякова.

В этот день жителей и гостей столицы ожидает гроза с ливнем и ветром с порывами от 15 до 17 метров в секунду. Из-за этого ЦОДД призвал водителей быть внимательными на дорогах, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В целом с начала августа в городе выпало уже около 21 миллиметра осадков, что составляет примерно треть месячной нормы.

