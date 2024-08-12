Девять сел в Дагестане остались без транспортного сообщения из-за ливня

Фото: телеграм-канал "ГКУ "Дагестанавтодор"

Девять населенных пунктов, находящихся в высокогорном Цумадинском районе Дагестана, оказались отрезаны от транспортного сообщения из-за сильного дождя, сообщается в телеграм-канале Дагестанавтодора.

На 21:00 по московскому времени без транспортного сообщения остались Сантлада, Хонох, Хварши, Инхоквари, Верхний Хваршини, Цихалак, Хушет, Саситли, Кеди, уточняется в публикации.

При этом на данный момент в районе нельзя проехать по участкам трех автомобильных дорог местного значения. Селевые потоки привели к разрушению временного моста, полок дорог и водопропускных труб.

В ряде районов республики продолжают идти ливневые дожди, подчеркнули представители ведомства. В связи с этим они попросили водителей не выезжать в горные районы в темное время суток без крайней необходимости.

Ранее в результате сильных дождей без транспортного сообщения остались более 20 населенных пунктов в семи муниципалитетах Приморья. Представители властей сообщали, что все населенные пункты, проезд к которым оказался заблокирован, были обеспечены топливом и товарами первой необходимости. Также у местных жителей не было трудностей с медикаментами и продуктами питания.