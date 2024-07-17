Особняк рэпера Дрейка в Канаде затопило из-за мощного ливня

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Особняк рэпера Дрейка в Торонто затопило из-за мощного ливня 16 июля, сообщает CBC.

Как видно на опубликованных кадрах, вода мощным потоком льется в дом через отверстие между полом и закрытой дверью.

"Лучше бы это был эспрессо-мартини", – прокомментировал произошедшее Дрейк.

Ранее сообщалось, что американский рэпер 50 Cent отреагировал на покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он показал отфотошопленную обложку во время своего концерта в Бостоне, где на фото лицо политика прикрепили к оголенному телу 50 Cent.