Более 20 населенных пунктов в Приморье отрезаны от транспортного сообщения

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более 20 населенных пунктов в семи муниципалитетах Приморья оказались отрезаны от транспортного сообщения после сильных дождей, сообщается на сайте правительства региона.

"В понедельник, 5 августа, в результате сильных дождей на дорогах Приморья действуют ограничения проезда в 15 муниципалитетах. По данным регионального минГОЧС, от транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт Партизанского, Чугуевского, Яковлевского, Красноармейского, Ольгинского, Тернейского округов и Дальнереченского района", – уточняют представители власти.

По данным минГОЧС региона, к настоящему моменту в Яковлевском округе без транспортного сообщения остаются села Краснояровка и Орлиное, в Чугуевском округе нет возможности добраться до сел Полыниха и Березовка, а в Тернейском округе заблокированным остается проезд к населенным пунктам Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Перетычиха, Самарга и Агзу.

Кроме того, в Красноармейском округе нарушено транспортное сообщение с селами Дальний Кут, Дерсу, Молодежное и Мельничное. Доступа к "большой земле" также нет в таких селах Дальнереченском района, как Боголюбовка, Поляны и Мартыновы Поляны. Проезд стал проблематичным и в Ольгинском районе, где отрезанным остается село Фурманово, а в Партизанском округе – село Партизан.

Представители властей обратили внимание, что все населенные пункты, проезд к которым оказался заблокирован, обеспечены топливом и товарами первой необходимости. Также у местных жителей нет трудностей с медикаментами и продуктами питания.

Сильные дожди идут в регионе на протяжении двух недель. Штормовое предупреждение объявлялось на территории области четыре раза. В последний раз оно действовало в пятницу и субботу, 2 и 3 августа.

На данный момент режим ЧС, связанный с затоплениями участков и домов, действует в Шкотовском округе, Партизанском городском округе, а также Партизанском муниципальном округе. Еще в 14 районах края поводом для его введения послужили затопления посевов. Вместе с тем режим ЧС муниципального характера, который было решено ввести из-за последствий осадков, действует в Чугуевском округе, а также в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья.

Ранее на Беломорско-Балтийском канале между 10-м и 11-м шлюзами произошел разрыв временной перемычки, что поставило под угрозу подтопления 10 населенных пунктов в Беломорском округе.

В результате инцидента пострадали 10 человек, троих из которых госпитализировали. Еще один человек погиб. Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело.