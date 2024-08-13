Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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13 августа, 11:30

Общество

Заболеваемость коронавирусом в РФ выросла почти на 30%

Заболеваемость коронавирусом в РФ выросла почти на 30%

Гидрометцентр РФ предупредил о грозе с ливнем в Москве 13 августа

"Утро": москвичам рассказали о погоде 13 августа

Три специальные площадки для танцев отремонтировали в Парке Горького

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На 29,1% выросла заболеваемость коронавирусом в 59 регионах России, передает оперативный штаб. Однако врачи не видят причин для паники, так как заболевание стало носить сезонный характер.

Почти 300 стартапов создали участники московских программ технологического предпринимательства. Как отмечает заммэра столицы Наталья Сергунина, это в два раза больше, чем за прошлый год.

Кроме того, в Парке Горького отремонтировали три специальные площадки, на которых можно будет заниматься бальными и историческими танцами, освоить хастл или научиться бачате и сальсе.

Правительство Москвы выделило 215 гектаров на социальные и инфраструктурные объекты в 2024 году.

В начале следующей недели синоптики пообещали в столице до 29 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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